بالصور: حالات إغماء في سجن رومية

بعد مرور عدة أيام على حملة الأمعاء الخاوية التي يشارك فيها عدد من سجناء لبنان، للمطالبة بإقرار العفو العام، أصيب ليل الأحد – الإثنين 13 سجينًا في رومية بحالات إغماء نتيجة الانقطاع عن الطعام والمياه، حيث تم نقل 8 منهم الى مستشفى السجن.

توازيًا، نظم أهالي السجناء عند الساعة العاشرة من صباح اليوم اعتصاماً أمام سجن القبة في طرابلس تزامناً مع أبنائهم حيث سيرفعون اليافطات المطالبة بإقرار العفو العام.