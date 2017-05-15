محليات

بالصور: حالات إغماء في سجن رومية

 

بعد مرور عدة أيام على حملة الأمعاء الخاوية التي يشارك فيها عدد من سجناء لبنان، للمطالبة بإقرار العفو العام، أصيب ليل الأحد – الإثنين 13 سجينًا في رومية بحالات إغماء نتيجة الانقطاع عن الطعام والمياه، حيث تم نقل 8 منهم الى مستشفى السجن.

توازيًا، نظم أهالي السجناء عند الساعة العاشرة من صباح اليوم اعتصاماً أمام سجن القبة في طرابلس تزامناً مع أبنائهم حيث سيرفعون اليافطات المطالبة بإقرار العفو العام.

كلمات مفتاحية:
رومية
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

اخترنا لكم

خبر عاجل