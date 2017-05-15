طلاب حقوقيون يعرضون مطالبهم وهواجسهم الى الحريري

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساءً في “بيت الوسط” مجموعة طلاب حقوقيين على عتبة التخرج، نقلوا له مطالبهم فيما يخص سوق عملهم المستقبلي، ولا سيما مسألة تأمين تمثيل عادل في نقابة محامي بيروت بين مختلف الطوائف، السماح للمحجبات بدخول سلك القضاء والسعي لإعطاء أفضلية لليد العاملة اللبنانية في مختلف مجالات العمل، لا سيما بعد مزاحمة اليد العاملة السورية لها في هذه الفترة.

كذلك حاور الطلاب الحريري في مشاريع قوانين الانتخابات المطروحة على طاولة البحث وفي قانون النفط والغاز، واستمعوا إلى آرائه في هذا الخصوص وإلى شرحه للأوضاع الراهنة في البلاد وسعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل ولا سيما للشباب والشابات اللبنانيين.