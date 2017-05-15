جعجع التقى الصفدي: ما يجمعنا هو نظرة واحدة للبنان

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب النائب محمد الصفدي، في حضور مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ايلي خوري.

واستغرقت الزيارة، التي هي الأولى للصفدي، الى مقر حزب “القوات” حوالي الساعة والنصف، خرج بعدها الصفدي ليصفها بـ”الزيارة اللبنانية بكامل معانيها إذ نحن كمواطنَين لبنانيين تناقشنا حول مصلحة ومستقبل البلد فضلاً عن موضوع الانتخابات النيابية التي تحفظ هذا الوطن، فـ”الحكيم” هو حكيم الحكماء ونتمنى له دوام النجاح”.

بدوره، رحّب جعجع بالصفدي قائلاً: “حقيقةً اليوم لم أكن أجالس سياسياً بل صديقاً تجمعني به علاقة منذ زمن بعيداً من المصلحة السياسية المباشرة، لذا اعتبر أن هذه العلاقة أقوى من علاقة المصالح السياسية، فما يجمعُنا هو نظرة واحدة للبنان الجميل الذي اشتقنا له والذي لم نعد نراه مؤخراً، أي لبنان الاعتدال والجمال والحياة والاقتصاد والبحبوحة، كما تطرقنا الى ما يُمكن أن يستجد حول قانون الانتخاب والاستحقاق النيابي القادم، على أمل أن يستمر هذا التشاور للوصول الى شاطئ الأمان”.