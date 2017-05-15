أمن الدولة أوقف مشتبها بتورطه بسرقة السيارات وتهريبها الى سوريا في نحلة

تمكنت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية في أمن الدولة من إلقاء القبض على المدعو ( م.م.ف) ، بعد مداهمة منزله في بلدة نحلة ، بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك للاشتباه بتورطه بعمليات سرقة سيارات من الاراضي اللبنانية وتهريبها الى الداخل السوري وأثناء المداهمة تمّ العثور بحوزته على سلاح من نوع كلاشنكوف ، ومسدس من نوع هريستال و ذخائر ، تم ضبطها و تسليمها مع الموقوف الى القضاء المختص .