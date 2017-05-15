الخارجية الأميركية تفضح جرائم النظام السوري بحق شعبه

أعلنت الخارجية الأميركية أن لدى أميركا ما يبرر التشكيك في مناطق تخفيف التوتر في سوريا، مؤكدة أن روسيا فشلت في وقف فظائع نظام الأسد.

واتهمت الولايات المتحدة النظام السوري الاثنين بإقامة محرقة للجثث في بناء أحد السجون العسكرية، للتخلص من رفات آلاف المعتقلين الذين تمت تصفيتهم، لافتة إلى أنه مارس الاغتصاب والصعق الكهربائي ضد المعتقلين في سجونه.

وعرض مساعد وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأوسط، ستيوارت جونز، على الصحافيين صوراً التقطت عبر الأقمار الصناعية، تظهر ما بدا وكأنه ثلوج تذوب على سطح المنشأة.