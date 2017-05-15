سيناريوهات ما بعد 20 حزيران… اعادة تكوين السلطة ام مقاطعة حكومية من الثنائي الشيعي؟

مع ان القوى السياسية على مختلف مشاربها وتوجهاتها تحاذر الانزلاق الى الساعات الاخيرة من يوم 20 حزيران من دون الاتفاق على قانون انتخابي يقي البلاد ” شر الفراغ المستطير” وتداعياته البالغة الخطورة، في ظل تضارب صارخ في المواقف والاراء الدستورية حول ماهية الفراغ وحتمية وقوعه، او عدمه كما يطمئن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم تحرز جولات النقاش الماراتونية بحثاً عن الصيغة التوافقية المنشودة تقدما يذكر ولا حتى أسست لأمل بإحرازه، استنادا الى التجربة “المرة” في هذا المضمار على مدى سنوات، ولو ان القيمين على الملف يحرصون على ضخ جرعات تفاؤلية بين الفينة والاخرى مستندين الى توقع قرب نضوج طبخة النسبية، من دون ان تشق طريقها الى الترجمة العملية .

ازاء هذا التخبط في وحول البحث عن القانون من دون نتيجة، تتوسع دائرة بيكار الحديث عما بعد 20 حزيران، اذا بقي الاخفاق سيّد المفاوضات، في ضوء انقسام عمودي في الاراء الدستورية والسياسية. فرئيس البلاد يستند كما تقول اوساط مطّلعة الى صلاحياته الدستورية، بعد هذا الموعد، لمنع شبح الفراغ من التسلل الى عهده وتسديد ضربة قاصمة له من خلال استخدام المواد 24 و25 و55 و65 و74 التي ينصحه بها خبراء دستوريون قريبون منه، وتتمحور في معظمها حول حلّ المجلس النيابي والطلب من وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نواب الأمة في مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر. بيد ان اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أسقط ورقة الفراغ وحرر نفسه منها بإشارته الى ان “الفراغ سيطاول كل الدولة لا المجلس النيابي وحده”، فضيّق الخيارات كما هامش المناورة، تقول لـ”المركزية” ان هذه المواد غير صالح اللجوء اليها الا في حالات حلّ المجلس النيابي، وتاليا فالاجتهاد الدستوري في هذا المجال في غير محله. وتضيف الى ما تقدم، ان منع الفراغ لا يمكن ان يتم الا عبر قناة البرلمان قبل 20 حزيران، من خلال اقرار تمديد تقني لاجراء الانتخابات في جلسة عامة، سواء وفق قانون جديد او باعادة احياء قانون الستين مع مهله الدستورية الساقطة. اما خلاف هذه الحال، اي انتهاء الولاية البرلمانية من دون اتفاق ومن دون قرار، فيستحيل معها استخدام المواد الدستورية للدعوة الى انتخابات جديدة.

وتقول اوساط سياسية في 8 اذار لـ”المركزية” ان بعد 20 حزيران اذا لم يتم الاتفاق على قانون اوعلى تمديد تقني لاحياء الستين، فإن الابواب ستشرّع على البحث في اعادة تكوين السلطة عبر مجلس تأسيسي، متجاوزة استبعاد الرئيس بري هذا الطرح “كوننا لم نتفق على قانون انتخابي، فكيف نتفق على اعادة تكوين السلطة وانشاء هيئة تأسيسية؟ ولا تستبعد اوساط 8 آذار، في حال عدم الوصول الى اتفاق، بأن يعمد وزراء الثنائي الشيعي ومعه من يؤيد خطه السياسي الى مقاطعة الحكومة وجلساتها وافقادها ميثاقيتها، على غرار ما حدث سابقا، بحيث تصبح مشلولة وتنعدم امكانية اجتماعها لاصدار القوانين.

لكن في المقابل، ترى الاوساط ان الامور لا يمكن ان تتدهور الى هذا الدرك وان المفاوضات الداخلية، معطوفة على القرار الاقليمي والدولي بمنع الفراغ في لبنان، الذي لا ينفك يتحدث عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق، لا بدّ الا ان يفعلا فعلهما ولو في ربع الساعة الاخير، على قاعدة ان كل دروب الملفات اللبنانية توصل في نهايتها إلى السيناريو التسووي نفسه.