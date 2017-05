بالفيديو: رئيسة الوزراء البريطانية تتعرض لموقف محرج

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لموقف محرج خلال جولة كانت تقوم بها في مقاطعة أوكسفوردشاير جنوب شرق إنجلترا، وفق ما أظهره فيديو نشرته صحيفة “غارديان” على موقعها الإلكتروني، الاثنين.

والتقت ماي ببعض المواطنين خلال زيارتها لسوق أبنغدون، قبل أن تعترض طريقها امرأة وتخاطبها وقد ظهر عليها الغضب والاستياء بسبب سياسة الحكومة على الصعيد التقديمات الاجتماعية.

وقالت السيدة الغاضبة “لا أستطيع العيش بما يتبقى لي من 100 جنيه إسترليني، وذلك بعد استبدال بدل معيشة العجز بدفع الاستقلال الذاتي”.

وأجابتها ماي قائلة إن حكومتها لديها “الكثير من الخطط للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية”، بيد أن الناخبة واصلت الصراخ في وجهها.

وتابعت المواطنة “أعاني من صعوبات في التعلم، ولا أحصل على رعاية، أنا غاضبة وأبحث عن شخص ما لمساعدتي، لأنني لا أستطيع فعل كل ما أريد القيام به”.

وأضافت “أنا أتحدث باسم جميع الأشخاص وليس عن نفسي فقط، كل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية”.

يشار إلى أن بدل معيشة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي كان ينص على منحهم تكلفة إضافية لمواجهة العجز، تم استبداله بدفع الاستقلال الذاتي.

إلا أن هذه الفئة من الأشخاص متذمرة من هذا القرار بعدما جرى تشديد إجراءات الاستفادة منه، مما أدى إلى حرمان أكثر من 160 ألف شخص من المساعدة الإضافية.

A woman with learning difficulties has confronted Theresa May over cuts to her Disability Living Allowance pic.twitter.com/BhZZvDqISH

— Sky News (@SkyNews) May 15, 2017