بالفيديو- في أوكرانيا… “مؤخرة” تفسد حفلاً من 200 مليون مشاهد!

شهدت المسابقة الموسيقية “يورو فيجن 2017” التي أقيمت في أوكرانيا أخيراً، حادثة طريفة ومضحكة مباشرةً على الهواء خلال تقديم المغنية الأوكرانية جمالا أغنيتها على المسرح.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شاباً يحمل العلم الأسترالي صعد فجأة على المنصة أثناء غناء المغنية الأوكرانية، ورقص لثوانٍ معدودة وبعدها خلع سرواله وأظهر مؤخرته العارية للجمهور الموجود في الصالة ولملايين المشاهدين على الهواء مباشرة.

ولم تكن ردة فعل رجال الأمن سريعة، حيث أنهم وبعد دقيقة تمكنوا من القبض على الشاب، الذي تبين أنه صحافي أوكراني معروف بتصرفاته الغريبة مع النجوم والمشاهير، ويدعى كانيوك سيديوك وهو شاب معروف بمواقفه الطريفة وأبرزها حادثة تقبيله للممثل ويل سميث، حادثة ضرب النجم براد بيت وإخافة كيم كارداشيان.

وتركت الحادثة ردود فعل كثيرة بدءاً من رئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الذي قال: “200 مليون شخص يشاهدون الحفل بالإضافة الى أكثر من عشرة آلاف زائر ومنظم لإنجاح العرض الأكبر في أوروبا الذي أردنا من خلاله إلقاء الضوء على أوكرانيا وعظمتها للعالم، وهنا فجأة تظهر مؤخرة تحسب أنها الأولى بالمشاهدة والعرض”.