وفدان مصرفي ونيابي إلى واشنطن لبحث ملف العقوبات

يغادر بيروت الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأميركية وفد مصرفي رفيع للقاء عدد من المسؤولين الأميركيين والبحث معهم في سبل الحد من العقوبات المالية الأميركية على “حزب الله” وحركة “أمل” وقوى سياسية أخرى.

وقالت مصادر مطلعة إن الوفد سيلتقي العديد من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والكونغرس لعرض وجهة النظر اللبنانية من موضوع قانون العقوبات وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن لبنان ملتزم تطبيق القوانين الدولية وحريص على عدم تجاوزها، كما سيسعى الوفد إلى حض الأميركيين على تغيير وجهة نظرهم من ملف العقوبات وإعادة النظر بها.

واضافت المصادر إن وفد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، سيزور نيويورك وواشنطن خلال الفترة الممتدة من 15 الى 19 مايو الجاري، في اطار الجهود المنظمة التي تقوم بها الجمعية منذ العام 2011، لتعزيز علاقات المصارف اللبنانية مع الأسواق المالية الدولية.

وأوضحت أن الوفد سيجري لقاءات عمل في نيويورك مع إدارات المصارف الأميركية الأساسية المراسلة للمصارف اللبنانية.

ويضم الوفد الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزف طربيه، كلا من سعد أزهري ووليد روفايل وتنال صباح ونديم قصار ومحمد علي بيهم وشهدان جبيلي والأمين العام للجمعية مكرم صادر.

في سياق متصل، من المتوقع أن يزور واشنطن في الأيام القليلة المقبلة وفد نيابي لعقد سلسلة اجتماعات في العاصمة الأميركية تتركز على تحييد المؤسسات المالية اللبنانية من العقوبات الأميركية المتوقعة على “حزب الله”، بعدما التزم لبنان بالمعايير المالية الدولية كافة.