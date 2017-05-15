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استقرار في درجات الحرارة الثلاثاء

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، اما يوم الأربعاء فيكون غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الارز من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

-الإنقشاع متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 85 %.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة.

-الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:38 ساعة غروب الشمس: 19:32

كلمات مفتاحية:
الطقس
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

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