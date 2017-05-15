استقرار في درجات الحرارة الثلاثاء

أخبار متفرقةالاثنين 15 أيار 2017 استقرار في درجات الحرارة الثلاثاءتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.-الطقس غدا غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، اما يوم الأربعاء فيكون غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الارز من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س. -الإنقشاع متوسط.-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 85 %.-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة.-الضغط الجوي 760 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 05:38 ساعة غروب الشمس: 19:32كلمات مفتاحية:الطقسالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام