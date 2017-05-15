قاطيشا: “حزب الله” يستغل القضية الفلسطينية لتدمير الشعوب

أكد مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” وهبي قاطيشا أن الجيش اللبناني قادر على حماية الحدود، ولديه خبرة وقدرة لا تتمتع بها الجيوش العربية ودئماً يحتل المراتب الأولى في الدورات العربية التي تقام.

واعتبر قاطيشا في حديث عبر إذاعة “الشرق”، إن “حزب الله” يستغل القضية الفلسطنية فقط لتدمير الشعوب وهذه عادة أصبحت مكشوفة وقديمة، مضيفاً أن “أجهزتنا الامنية قادرة على ضبط الحدود”.

حول إنسحاب “حزب الله” قال: “حزب الله يخال له وكأنه منقذ الشرق الأوسط والشعوب وهذا شيء مضحك والتحالف العربي يرعب “الحزب” كما أن زيارة ترامب إلى السعودية أكثر ما يقلق الحزب إضافة للتحالف القائم بين السعودية واميركا، وهذا ما شعرنا به من خلال خطاب الأمين العام للحزب حسن نصرالله الأخير والذي بدا هزيلاً.

وفي سياق آخر، لفت قاطيشا إلى أن هناك بحث جدي لإقرار قانون جديد للإنتخاب وان الأمور تتم بسرية والجميع متهيب ويشعر بأن الوقت قد داهمنا.