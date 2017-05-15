بالصور: إرتفاع حصيلة ضحايا “الكوليرا” في اليمن إلى 124 و11 ألف مصاب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن أعداد الوفيات جراء الكوليرا والإسهالات الحادة في اليمن ارتفعت إلى 124 شخصاً، واشتباه في إصابة أكثر من 11 ألف شخص، بعد يوم من إعلان الحوثيين صنعاء مدينة منكوبة بيئياً وصحياً .

وسجلت آخر الإحصائيات أمس الأحد وفاة 115 شخصاً في عدد من المحافظات اليمنية، منذ عودة الموجة الثانية للكوليرا في 27 إبريل الماضي، و8 آلاف و595 مصاباً.

وقال مسؤول النظم الصحية لدى منظمة الصحة العالمية ” إنه تم تسجيل 124 حالة وفاة وأكثر من 11 ألف مشتبه بالإصابة.

وأضاف ” ناشر” في تصريح نقلته الأناضول التركية ” فإن جميع الحالات المصابة تعاني من إسهالات مائية حادة، من دون التأكد من وجود بكتيريا الكوليرا لها جميعاً، مشدداً على ضرورة تظافر الجهود الآن لاحتواء وباء الكوليرا وتفادي تزايد الحالات المصابة.