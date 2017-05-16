ابراهيم تفقد المطار: لرفع الجهوزية مع بدء رمضان وموسم الصيف الواعد

تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، صباح الثلثاء، مطار رفيق الحريري الدولي وجال على أقسام دائرة الأمن العام، واجتمع بالضباط والعسكريين محيياً جهودهم “في ظل الحركة الكثيفة التي يشهدها المطار”، مشدداً على “رفع الجهوزية واتخاذ إجراءات تتناسب مع بدء شهر رمضان المبارك بالتزامن مع موسم الصيف الذي سيشهد إقبالاً كثيفاً من الدول المختلفة”.

ثم استمع ابراهيم في اجتماع خاص مع بعض الضباط “للحاجيات وسير التدابير الأمنية المتخذة”. كما أثنى على دورهم مع عسكرييهم في “ضبط الوافدين والخارجين خلسة، وهو ما أثنت عليه بدورها مطارات أوروبية عدة”، بحسب اللواء ابراهيم. هذا بالإضافة الى إنجاز أمن عام المطار في الكشف عن حالات تزوير عدة والتي تقلصت مقارنة بالعام الماضي بفضل جهودهم.

بيري

وظهراً، استقبل ابراهيم قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” اللواء مايكل بيري وبحث معه الوضع على الحدود الجنوبية وسبل التنسيق بين قوات الأمم المتحدة والأمن العام.