إرجاء النظر في ملف عبد المنعم يوسف الى 30 الحالي

تابع قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي اليوم تحقيقاته في ملف الاهمال بالقيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام، المدعى فيه على المدير العام السابق لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، فأستمع اليوم الى افادة النائب بطرس حرب، وفي وقت سابق استمع الى افادة الرئيس نجيب ميقاتي، بصفتهما شاهدين.

وتقدم الوزير السابق نقولا صحناوي بطلب الى القاضي العنيسي لأعفائه من الشهادة، وللبت بالطلب ارجأ الجلسة الى 30 ايار الجاري.