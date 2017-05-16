أجواء “عين التينة” ليست سلبية.. و”التيار” متمسك بـ”التأهيلي”

أنهى رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحية طرحه الإنتخابي القائم على النسبية وكذلك طرح مجلس الشيوخ ، وأكد بري انّ ذلك لا يعني انّ الامور سلبية. وبحسب مصادر مواكبة فإنّ لقاء عين التينة ، وخلافاً للأجواء السلبية التي أشيعت ، فهو لم يكن كذلك، بل طرح فيه ما يمكن التأسيس عليه، المهم انّ هناك رغبة شديدة في مواصلة الإتصالات توصّلاً لقانون في ما تبقّى من وقت.

وبحسب أجواء عين التينة لصحيفة “الجمهورية”، فإنّ مشروع بري فقد صلاحيته ولم يعد قائماً، وصار بري في حالة إنتظار ان يتفق الأطراف على شيء ما، ولم يعد لديه ما يطرحه. امّا لماذا أفقد طرحه صلاحيته، فلكي يفسح المجال للأطراف ان تطرح جديداً، خصوصاً انّ هناك عشرات الطروحات موجودة، فليبحثوا فيها او عن غيرها.

يأتي ذلك في وقت اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ “التيار الوطني الحر” ما زال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي (تأهيل مذهبي على أساس مرشحَين لكل مقعد في القضاء) من دون أيّ مشروع آخر.

وهو ما أكّد عليه مسؤول كبير أشار الى موقف رئيس الجمهورية ، الذي يعلن انّ الهدف الأساس هو تأكيد سلامة التمثيل وصحته عند المسيحيين، ومن هنا هو يقارب المشروع التأهيلي بوصفه المخرج الأفضل بعد المشروع الأرثوذكسي، مناقضاً القائلين إنّ التأهيلي مشروع طائفي خصوصاً انّ الإنتخاب سيتم في النهاية على أساس النسبية.

يتقاطع ذلك مع كلام رئاسي قيل أمام وفد إعلامي موسّع في الساعات الأخيرة، وفيه ما مفاده أنه رغم الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، ما زال الوقت متاحاً للوصول الى قانون، والعمل كله يجب ان ينصبّ في هذا الاتجاه.

ولكن عندما طرح سؤال عما بعد نهاية ولاية المجلس بلا إقرار قانون او إجراء إنتخابات جاء الجواب: “عندها لكل حادث حديث وليتحمّل كل مسؤوليته”. وايضاً عندما طرح سؤال آخر عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ، جاء الجواب بما مفاده “لا يوجد مشكل شخصي مع الرئيس بري هناك مشكل سياسي”.