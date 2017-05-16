حوري: الحريري نجح في تقريب المسافات

شدّد النائب عمار حوري على أن الرئيس سعد الحريري يعمل ليل نهار لمعالجة ملف قانون الانتخاب ويحاول تقريب وجهات النظر، وقد نجح في تقريب المسافات.

وأشار حوري في حديث الى “صوت لبنان – الضبية” الى أن كل الافكار متداولة والحوار مفتوح وهناك بعض التعقيدات، وقال إنه كلما اقتربنا من “اتفاق الطائف” والدستور كلما اقتربنا من مساحة حل مريحة وآمنة للجميع، متوقعاً أن يسبق جلسة التاسع والعشرين من ايار الحالي اتفاق على قانون جديد وفتح دورة استثنائية حتى العشرين من حزيران