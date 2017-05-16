نعود الى “الأرثوذكسي”… باسيل: استجوبنا وزير الطاقة اليوم

أكد وزير الخارجية جبران باسيل انه من حقنا تصحيح التمثيل المسيحي في الإنتخابات، ونحاول انتاج النسبية بضوابط، منها مجلس الشيوخ والتأهيلي. واضاف: “نتأسف اليوم ان الفرصة الحقيقية بإنتاج مجلس شيوخ يكون بمثاية ضابط للنسبية قد اجهضت”.

باسيل وبعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” الأسبوعي، اشار الى ان الهدف كان طمأنة الطوائف من خلال انشاء مجلس الشيوخ، وقال: “نعود لطرحنا الاساسي الا وهو الأرثوذكسي، ويليه التأهيلي، والمشروعان يتمتعان بموافقة الأكثرية”.

وعن موضوع الكهرباء، اوضح: ” قالوا البواخر قديمين، تبين انهم جدد، قيل البواخر لا يعملون وكنا لنكون اقل بـ4 ساعات كهرباء من دونهم، بالنسبة الي الموضوع يُلخص على الشكل الآتي، نريد اسرع طريقة لإنتاج كهرباء وهذا ما يريد وزير الطاقة الذي استجوبناه اليوم فعله”.

ولفت الى انهم اتهموا وزير الطاقة قبل ان تتم المناقصة وهذا مرفوض، متسائلاً: “عن اي 800 مليون دولار تتحدثون، هذا افتراء”.

واردف: ” كل ما يهمنا انتاج كهرباء للمواطنين، كهرباء ارخص من ما كانت عليه، وهذا ما اكده وزير الطاقة اليوم”.

وشدد على انه كل يوم “تؤخرون خطة الكهرباء تكلفون الخزينة والمواطن، ووزير الطاقة يجازف ليتمكن من انتاج كهرباء بسعر جيد للبنان”.

وختم: “السياسي الذي يكذب على الهواء ويعطي الرأي العام احكام وارقام كاذبة، ما هي عقوبته؟، عندما نتهم “الآدمي” نعلم الناس “انو كلن يعني كلن”، وطلبنا من وزير العدل ان يتحرك ويوقف حملة الكذب على الشعب اللبناني”.