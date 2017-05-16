باسيل استقبل رئيس بعثة اليونيفيل الذي أشاد بالتزام الحكومة لناحية بسط سلطة الدولة

اعلنت “اليونيفل” في بيان “ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري اجتمع اليوم، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل في بيروت.

وأعرب رئيس بعثة اليونيفيل عن تقديره لالتزام حكومة لبنان ودعمها المتواصل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. كما أشاد بالتزام الحكومة لناحية بسط سلطة الدولة وتعزيز انخراط الحكومة في جنوب لبنان.

وخلال الاجتماع، اطلع اللواء بيري الوزير باسيل على الوضع العام في منطقة عمليات اليونيفيل والأهمية التي تعلقها البعثة على علاقاتها مع سكان الجنوب”.

وقال: “إنني أقدر عاليا الدعم والمساعدة اللذين أتلقاهما من السلطات اللبنانية. وقد قامت اليونيفيل بنجاح في زيادة تواصلها مع سكان المنطقة الى جانب تكثيف انخراطها مع القادة المحليين والمجتمعات المحلية”.

وبالاضافة الى ذلك، ركزت المناقشات على الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل وضرورة زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، وهي الشريك الاستراتيجي لليونيفيل. وأكد رئيس بعثة اليونيفيل مجددا التزام اليونيفيل المستمر بالعمل مع القوات المسلحة اللبنانية في تعزيز عملية الحوار الاستراتيجي كجزء لا يتجزأ من الخطة الأوسع لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

وإذ سلط الضوء على أهمية آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل، لفت اللواء بيري الى ان المنتدى الثلاثي كان حاسما فى تخفيف حدة التوتر والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الازرق.

وقال: “لقد سرني أن أبلغ الوزير بأن كلا الطرفين أعادا تأكيد التزامهما بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وأكدا على نيتهما الواضحة مواصلة العمل مع اليونيفيل لزيادة تعزيز الأمن على طول الخط الأزرق”.

وأضاف اللواء بيري: “في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، من المهم جدا أن يواصل الطرفان العمل مع اليونيفيل لمعالجة القضايا التي تحصل ومنع أي تصعيد”.

وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء بيري دعوة الى الوزير باسيل لزيارة المقر العام لليونيفيل وجنوب لبنان.