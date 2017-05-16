سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم الثلثاء في عين التينة، وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور والامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشه ووكيل المؤتمر يونس العموري ووفدا من اعضاء المؤتمر، وكان عرض للاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الراهنة في المنطقة.

وقدم بسيسو الى الرئيس بري لوحة تعبر عن صمود المرأة الفلسطينية في وجه جنود الإحتلال وتمسكها بالأرض تقديرا للدور الذي لعبه ويلعبه في نصرة ودعم الشعب والقضية الفلسطينية.

كما قدم النتشه بإسم المؤتمر، الى الرئيس بري مفتاح القدس وهي المرة الاولى التي يعطى لأول شخصية عربية.

ورد الرئيس بري على هذه المبادرة شاكرا، وقال: “هذا شرف لنا دينيا ودنيويا”. أضاف معلقا على لوحة الصمود: “هم لا يريدون للضحية ان تصرخ”. وأكد ان “القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين”.

ميقاتي

واستقبل الرئيس بري بعد الظهر، الرئيس نجيب ميقاتي وعرض معه الوضع الراهن والمستجدات في شأن قانون الإنتخابات.

وقال ميقاتي بعد اللقاء: “سعدت بلقاء دولة الرئيس بري، وكنت حذرت في اجتماعي معه قبل اسابيع مما قد نصل إليه. اليوم وجدت عند دولته إيجابية مطلقة عكست نتائج الإجتماع الذي حصل مساء الأحد، وهو ينتظر الاجوبة على ما طرح، ويأمل ان تكون إيجابية لتسير الامور كما يجب وتجري الإنتخابات النيابية”.

أضاف: “دولة الرئيس بري يؤيد بالطبع اعتماد النسبية في الانتخابات والاتفاق على شكل الدوائر، وقد تحدثنا ايضا خلال اللقاء عن مشروع القانون الذي ارسلته حكومتي الى مجلس النواب، والذي اعتمدنا فيه النسبية الكاملة وفق 13 دائرة. كما اطلعت دولة الرئيس على المشروع الاساس الذي ارسلته اللجنة التي اعدت مشروع القانون الى الحكومة وارفقته بعدة خيارات لتقسيم الدوائر منها 11 او 12 و13 و14 دائرة. كما وضعت اللجنة ثلاث صيغ لخيار الـ13 دائرة، الا ان مجلس الوزراء في حينه اعتمد خيارا سابعا يقوم على اعتماد ال13 دائرة، ولكن وفق تقسيم جديد مختلف عن التقسيمات التي ارسلتها اللجنة. قلت لدولة الرئيس بري ان هناك فرصة للنظر الى هذا المشروع بطريقة إيجابية، اذا كانت هناك نية للوصول الى حل، وإن دولة الرئيس بري في هذه الاجواء”.

حرب

ثم استقبل الرئيس بري النائب بطرس حرب، وعرض معه المستجدات لا سيما في شأن قانون الإنتخابات.

وقال حرب على الاثر: “من الطبيعي في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ان نجتمع مع دولته، لا سيما في ظل هذه الموضة الجديدة حيث تجتمع بعض القوى السياسية لمناقشة امر خطير جدا هو قانون الانتخابات بمعزل عن القوى السياسية الاساسية الموجودة. من المعروف ان مجلس الوزراء تعطل لجهة البحث في قانون الانتخابات ولم يعقد إلا اجتماعا واحدا ولا زلنا من دون قانون جديد كما وعدوا الشعب اللبناني. ومجلس النواب طبعا شبه معطل عن اداء دوره في هذا الامر لأن الحكومة حتى الان لم ترسل مشروع قانون للمجلس ولم تسترد مشروع القانون الذي كانت ارسلته احدى الحكومات السابقة ما جعل مجلس النواب غير قادر على طرح القوانين الـ17 اقتراح قانون ومشروع لمناقشتها”.

فارس

كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس ونجليه نجاد وفارس، وكانت جولة افق حول الاوضاع والتطورات الراهنة لا سيما حول المستجدات في شأن قانون الإنتخابات والإستحقاق الإنتخابي.

اتصال

من جهة اخرى، تلقى الرئيس بري اتصالا من امين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.