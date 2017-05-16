الصراف استقبل باتريك الفخري: لبسط سلطة الدولة ومحاسبة المجرمين

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف باتريك الفخري نجل الشهيدين صبحي ونديمة الفخري اللذين ذهبا ضحية جريمة بتدعي البقاعية.

وخلال اللقاء اطّلع الصراف من الفخري على مسار القضية وما توصلت اليه التحقيقات. وشدد على وجوب القبض على الجناة وسوقهم الى العدالة مؤكداً “ان العدل هو اساس الاستقرار في المجتمع”.

وأشار الى ان “بسط سلطة الدولة يشكّل منطلقاً لضبط الأوضاع والحد من الجرائم، وبالتالي إعادة الطمأنينة الى نفوس الناس مما ينعكس إيجاباً على مختلف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا الصراف جميع الأجهزة القضائية والأمنية الى التحرك والعمل لإحقاق الحق ومحاسبة المجرمين.