شيخ العقل استقبل وزير الثقافة الفلسطيني: لنبذ الخلافات وتثبيت الوحدة الفلسطينية

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت وفداً فلسطينياً ضم وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو والأمين العام للمؤتمر العام الشعبي للقدس اللواء بلال نتشة، في حضور رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس المذهبي الشيخ سامي ابي المنى والقاضي غاندي مكارم ومستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي، حيث جرى عرض مجمل التطورات في الشأن الفلسطيني.

وأشار الشيخ حسن الى “ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تحديات وجودية”، داعياً “الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم الى التكاتف ونبذ كل الخلافات وتثبيت الوحدة الداخلية في مواجهة كل أشكال الاعتداءات، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطين، أرضاً وشعباً وتراثاً”.

كما استقبل الشيخ حسن الوزير السابق خالد قباني الذي سلمه دعوة الى الإفطار السنوي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية.

ثم استقبل رئيس “البيت الدرزي” في البرازيل كامل عزام بحضور معتمد مشيخة العقل في البرازيل الشيخ فهد علم الدين. وكان بحث في شؤون الاغتراب وتفعيل التواصل الدائم وتعزيز الانشطة التي تحيي روابط المغتربين بأرضهم وتراثهم.