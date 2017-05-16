ماذا طلبت لجان المستأجرين من الحريري؟

وجهت لجان المستأجرين الى رئيس الحكومة سعد الحريري، باسم مليون لبناني مستأجر على كافة الاراضي اللبنانية، رسالة، تطالبه فيها بتبني المشروع القانوني المقدم له من تجمع المحامين والذي يقضي بعدم الزام الدولة بديون طائلة وعدم انشاء الصندوق او الحساب واللجان، والتراجع عن انشاء الحساب وتأمين وعدم تأمين مداخيله بفرض ضرائب تعجيزية ومجحفة بحق شريحة كبيرة من المواطنين دون أي مبرر والذي يعتبر أمراً تعجيزياً، بالزام الدولة بديون على 12 سنة تدفع الى الشركات العقارية والاغنياء والاجانب، فاذا قرر المستأجر الاخلاء فعلى الدولة ان تدفع كامل المبلغ، واما تدفعهم ايجارات بنسبة 4% من قيمة المأجور وتدفعها كل سنة وتتكرر 12 سنة، وهذا لا يمكن لاي دولة ان تفعله مهما بلغت ميزانيتها فكيف بالاحرى اذا كانت ميزانية الدولة بحالة عجز ودين وصل الى حوالي 90 مليار دولار، وتخوفت اللجان من خلق صندوق وهمي ببضعة ملايين لانشاء الحساب.

ورأت أن الحل واضح وبسيط ويقضي بإلغاء الضرائب وبتخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% او 1ونصف % من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها من دون الحاجة لفرض ديون واعباء على الدولة، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، وتحديد تعويض ثابت بـ50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان.