تطوّر Enterococcus إلى جرثومة خطيرة

كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن عثور الاطباء والعلماء على بكتيريا، تسمى Enterococcus أي معوية، داخل المستشفيات وتُعدّ خطيرة جدّاً لأنها مقاومة للمضادات الحيوية ومنتجات التنظيف.

ووفقاً لدراسة جديدة قد تكون هذه البكتيريا نشأت من سلفٍ لها قديم، ووجد الباحثون أن بعض الصفات نفسها التي تعطي هذه الجرثومة مقاومة خطيرة اليوم قد ساعدت سلفها على البقاء على قيد الحياة في امعاء الحيوانات القديمة التي انتقلت من الماء إلى الأرض قبل حوالي 450 مليون سنة.

وقالت مسؤولة “مجموعة الجينات البكتيرية” في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد أشلي إيرل:”من خلال تحليل الجينات والعينات المتزايدة للEnterococcus، تمكّن الباحثون من إعادة عقارب الساعة إلى أقرب وجود لهذه الجرثومة وجمعوا صوراً لكيفية تشكيل هذه الكائنات لتصل إلى الشكل الذي هي عليه اليوم”.

يجد الأطباء هذه البكتيريا عادة في أمعاء الإنسان لكنها يمكن أن تصيب الدم بإلتهابات، كما المسالك البولية وغيرها من الأعضاء أيضاً. وتساءل الباحثون حول تكيّف Enterococcus بشكل جيّد لتبقى على قيد الحياة في المستشفيات الحديثة وتقاوم أنواع عديدة من المضادات الحيوية.

قام الباحثون بتحليل البيانات الوراثية لعدد من أنواع Enterococcus لتحديد متى نشأت هذه البكتيريا؛ واستخدموا تقنية تأخذ في الاعتبار المعدل المتوقع للتغير في حمضها النووي مما سمح لهم بتقدير تاريخ ظهورها. واستنتجوا أنه عندما تشعّبت Enterococcus بشكل تطوري من باكتيريا أخرى تسمى تصلّبت الجينات المكتسبة لجدار الخلية وأصبحت قادرة على التعامل مع الضغط البيئي.

أنشأ الباحثون، في تجارب منفصلة، انواع ال Enterococcus في أطباق المختبر بظروف مختلفة؛ وتبيّن أنها قادرة على النمو في ظروف قاسية مثل الجفاف والجوع والتعرض للمطهرات مقارنة مع غيرها من البكتيريا المشابهة.

كريستين الصليبي