استطلاع ستاتيستكس ليبانون: فادي كرم نجم الكورة

أجرت شركة Statistics Lebanon Ltd. المتخصصة باستطلاعات الرأي العام والدراسات التسويقية إستطلاعاً حول الواقع السياسي والإنتخابي في دائرة الكورة الإنتخابية، نفذّ الإستطلاع في شهر آذار من العام2017.

شملت العينة 650 مجيباً توزعت بين الناخبين المسجلين في مختلف مناطق دائرة الكورة الإنتخابية، كما شملت عينة من الجنسين، إضافة إلى الفئات العمرية المختلفة، المستويات الإجتماعية الثلاث العليا، الدنيا والوسطى. فضلاً عن فئات الدخل المختلفة، وجميع المستويات الثقافية.

عندما تم إعطاء المستطلعين 19 خياراً مسبقاً وطُلِبَ منهم إختيار ممثلَيهم عن المقاعد الأرثوذكسية الثلاث في الدائرة، حل فادي كرم في المرتبة الأولى بنسبة 40.46%، في حين اختار 32.77% “مرشح فريد مكاري”، واختار 28.15% سليم سعادة، بينما اختار 25.85% فايز غصن، يليه جورج عطالله بنسبة 25.69%، وليد العازار بنسبة 20.00% ونقولا غصن بنسبة 18.92%، اضافة الى اسماء اخرى وذلك بنسب متفاوتة ومختلفة.

عندما طُلِبَ من الناخبين المسجلين في دائرة الكورة الإنتخابية اختيار مرشح واحد في الدائرة دون إعطائهم خيارات مسبقة، حل فادي كرم في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 22.15%، بينما اختار 13.38% سليم سعادة، واختار 12.31% فايز غصن، يليه مرشح فريد مكاري بنسبة 11.85%، وجورج عطالله بنسبة 10.31%، وقد أجاب 9.08% بـ”لا أحد”، بينما اختار 4.62% نقولا غصن، يليه وليد العازار بنسبة 3.08% وحسان صقر بنسبة 2.15%…

نشير الى ان نتائج هذا الاستطلاع وردت من ضمن تقرير بلغ عدد صفحاته حوالي الخمسماية صفحة نكتفي بنشر هذا الجزء منها.