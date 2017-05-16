أخبار حزبيةالثلاثاء 16 أيار 2017 زين العمر لـ جعجع: “الجلسة معك موسوعة إيمان وثقافة وحياة”نشر الفنان (زين العمر) عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة تجمعه برئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وأرفقها بجملة، “وكل مرّة بتكون الجلسة معك موسوعة إيمان وثقافة وحياة… محبتنا إلك حكيم”.وكل مرّة بتكون الجلسة معك موسوعة إيمان وثقافة وحياة محبتناإلك حكيم#سمير_جعجع#zeo @DRSAMIRGEAGEA pic.twitter.com/CDmYn2CXUz — Zein el Omr (@ZeinElOmr) May 16, 2017كلمات مفتاحية:جعجعالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية