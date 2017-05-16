أخبار حزبية

زين العمر لـ جعجع: “الجلسة معك موسوعة إيمان وثقافة وحياة”

نشر الفنان (زين العمر) عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة تجمعه برئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وأرفقها بجملة، “وكل مرّة بتكون الجلسة معك موسوعة إيمان وثقافة وحياة… محبتنا إلك حكيم”.

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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