حاصباني: قانون الإنتخاب يخطو خطوات مهمة نحو الإتفاق عليه.. والأجواء إيجابية

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ، أنّ “قانون الإنتخاب يخطو خطوات مهمة نحو الإتفاق عليه”، لافتاً الى انّ “الأجواء إيجابية ، والبحث بات الآن في التفاصيل الدقيقة”.

وشدّد حاصباني في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”، على انّ “كل الأفرقاء يبدون إيجابية في البحث والنقاش وكل الإحتمالات واردة”، نافياً أن “يكون “التيار الوطني الحر” هو من يعرقل الإتفاق بسبب تمسّكه بالنسبية”، ومشيراً الى أنّ “الإتصالات مستمرة بين الجميع ونأمل أن يُبصر القانون العتيد النور قريباً”.

وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، قال حاصباني إنّ هذا البند ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا، وإذا كان سيُطرح فهو سيطرح من خارج جدول الأعمال”.

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