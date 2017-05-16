بالصور: جولة للواء ابراهيم إلى المطار

تفقّد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم مطار رفيق الحريري الدولي وجال على أقسام دائرة الامن العام. واجتمع اللواء ابراهيم بالضباط والعسكريين محيّياً جهودهم في ظل الحركة الكثيفة التي يشهدها المطار. كما شدّد اللواء على رفع الجهوزية واتخاذ اجراءات تتناسب مع بدء شهر رمضان المبارك بالتزامن مع موسم الصيف الذي سيشهد اقبالاً كثيفاً من مختلف الدول.

ثم استمع اللواء ابراهيم في اجتماع خاص مع بعض الضباط للحاجيات وسير التدابير الامنية المتّخذة. كما أثنى على دورهم مع عسكرييهم في ضبط الوافدين والخارجين خلسةً، وهو ما أثنت عليه بدورها مطارات أوروبية عدّة، بحسب اللواء ابراهيم. هذا بالإضافة الى إنجاز أمن عام المطار في الكشف عن حالات تزوير عدّة والتي تقلّصت مقارنةً بالعام الماضي بفضل جهودهم .

وظهراً استقبل اللواء عباس إبراهيم قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” اللواء مايكل بيري Michael Beary وبحث معه الوضع على الحدود الجنوبية وسُبل التنسيق بين قوات الأمم المتحدة والأمن العام .