اجتماع لـ”القوات” – بلغاريا ورئيس مقاطعة أوروبا بحثاً في الأجواء السياسية

استكمالاً للتواصل الذي يجريه رئيس مقاطعة أوروبا ايلي عبد الحي مع الرفاق في بلغاريا، عقد اجتماع بينهم وبين عبد الحي عبر الإنترنت وضع فيها المجتمعين بالأجواء السياسية لما يجري في لبنان، سـواء على صعيد القوانين الإنتخابية أو الوضع الإنتخابي بشـكل عام، طالباً منهم العمل بكل جدّية على لوائح اللبنانيين المتواجدين في بلغاريا، تحضيراً للإنتخابات حين حصولها، كما وضعهم بأجواء التنظيم القواتي وتطوير العمل الحزبي والعلاقات الحزبية محلياً ودولياً.

كما تطرق عبد الحي الى التحضير للزيارة التي سـيقوم بها بغية إنشـاء مركز قواتي، لكي تنضم بلغاريا إلى العائلة القواتية في مقاطعة أوروبا، لافتاً الى ضرورة البدء بالتحضير لإقامة قداس شـهداء المقاومة اللبنانية في شـهر أيلول، كما التحضير لتوزيع بطاقات الإنتسـاب للقواتيين هناك.

وتباحثوا بامكان إقامة نشـاطات اجتماعية تزيد من اللحمة بين اللبنانيين في بلغاريا، إضافة الى كيفية تفعيل التواصل مع المجتمع القواتي بشـكل خاص واللبناني بشـكل عام.