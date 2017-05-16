بالصور: جولة اللواء خير في بشري

زار رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير مدينة بشري على رأس وفد من الهيئة، حيث كان في استقبالهم في القصر البلدي رئيس بلدية بشري فرادي كيروز ونائبه يوسف الفخري وعدد من أعضاء المجلس والمخاتير فادي الشدياق، زياد طوق فادي كيروز، ميشال سكر وطوني الفخري .

وكان لهم جولة داخل القصر البلدي على لجان توزيع التعويضات على مزارعي التفاح التي أقرها مجلس الوزراء، من ثم كانت جولة استطلاعية للوفد على الشير المعرض للانهيار جانب مطعم الشلال، ومن بعدها منطقة راس العين التي ظهر فيها منذ فترة تشققات على امتداد 150 متر خط طول وبعرض 50 سنتم ، وقد وعد اللواء معالجة الموضوع لمعرفة أسباب هذه التشققات.

وقد شكر رئيس البلدية، الهيئة العليا للاغاثة بشخص اللواء خير على المجهود التي تقوم به لدفع التعويضات. كما شكر قيادة الجيش اللبناني ولجنة المسح والتي اتت الارقام متطابقة مع احصاءات المزارعين باستثناء بعض الحالات التي سيتم معالجتها مع لجنة المسح في الجيش اللبناني .

وقد عبر كيروز عن الغبن الذي لحق مزارعي منطقة بشري جراء اقتطاع 30% من التعويضات وخصوصا بان الاحصاءات كانت متطابقة مع ارقام وزارة الزراعة وطالب باعتماد الية مختلفة في المستقبل عل ان تتم محاسبة كل منطقة على حدى من دون شملها مع باقي المناطق اللبنانية

وفي ختام الجولة أولمت البلدية على شرف اللواء خير والوفد المرافق.