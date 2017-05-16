تقاطع أميركي – روسي: لبنان خارج لعبة الخرائط.. لا تغيير في الصيغة ولا في النظام

تردد خبر مطمئن في “الويك اند” عن تقاطع أميركي – روسي يؤكد أن لبنان “حتماً” خارج لعبة الخرائط التي، بحسب مصدر دبلوماسي بارز في بيروت، ستزداد حدة، وتعقيداً، في المرحلة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.

وأضافت المعلومات الواردة إلى بيروت، بأن لا تغيير في الصيغة ولا في النظام، ولا تغيير في الجغرافيا اللبنانية ، بعدما ترددت معلومات كثيرة وراء الضوء حول “تداخل الكانتونات” اللبنانية – السورية ، وفي اطار طائفي او مذهبي بشكل عام، حتى ان “حزب الله” بالمواقف الصارخة او الصاروخية، يبدو شديد التهيّب، وشديد القلق من تداعيات “لعبة الأمم” عليه، خصوصا بعدما اخذ علماً، ومن قبل الروس تحديداً، بأن اقامة وضع في الجنوب السوري مماثل للوضع في الجنوب اللبناني “ممنوع… ممنوع”، كي لا تنتقل سوريا من دوامة الى دوامة أخرى.