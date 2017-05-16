إجتماعات في معراب عشية جلسة مجلس الوزراء… ووضع الملاحظات إنطلاقاث من الثوابت “القواتية”

عشية جلسة مجلس الوزراء، عقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الاعلام ملحم الرياشي ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بحث في جدول اعمال جلسة الغد ووضع الملاحظات حولها انطلاقا من الثوابت والمسلمات القواتية والمصلحة الوطنية العامة كما تؤكد اوساط معراب لـ”المركزية”، وتشير ردا على سؤال عن ملف الكهرباء الى انه غير موضوع على جدول أعمال الغد بيد انه في ما لو طرح من خارجه فإن موقف القوات ثابت، ذلك انه سيؤيد الخطة اذا أخذت في الاعتبار الملاحظات التي ابداها وزراء الحزب وسيستمر في رفضها اذا لم تأخذ بها، ليس من منطلق خلفيات او نكايات سياسية كما يحلو للبعض التحليل، انما من زاوية مسار قانوني ودفتر شروط يفترض ان يحترم القوانين المرعية لجهة الشفافية وتوفير مظلة للخطة والحكومة في آن.

اما التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سيُطرح من خارج جدول الاعمال، فتشدد الاوساط على انه بات مبتوتا، بعدما سلم الجميع بمن فيهم التيار الوطني الحر بحتميته وضرورته انطلاقا من موجبات اللحظة ودقة الوضع المالي ووجوب الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يشكل الحاكم سلامة حجر الزاوية فيه استنادا الى خبرته الطويلة وسياسته الحكيمة التي جنّبت لبنان مطبات كثيرة يشهد له فيها المناوئون قبل المؤيدين.

ومساء يعقد جعجع اجتماعا مع عرابي تفاهم معراب الوزير ملحم الرياشي وامين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان للبحث في مراحل تطور العلاقة بين الحزب والتيار على اساس ورقة النيات من خلال التنسيق في مختلف الملفات المطروحة على بساط البحث من قانون الانتخاب الى الملفات الحكومية، ومعالجة اي خلل قد يصيبها لوضع حدّ لمضاعفاته.

اما الشق المتصل بالقانون الانتخابي، فتبقى الاجتماعات التي تشهدها معراب في شأنه، وهي كثيرة، بعيدة من الضوء نظرا للدقة التي تتسم بها النقاشات. واذ ترفض الاوساط الكشف عن تفاصيلها واسباب التفاؤل الذي يبديه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لجهة الاتفاق على قانون قبل موعد 20 حزيران، تكتفي بالقول ان الرئيس نبيه بري حينما طرح مبادرته القائمة على النسبية على اساس ست دوائر مع انشاء مجلس شيوخ رافضا ادخال اي تعديل الى متنها، لم يشترط ربط النسبية بالدوائر الست في حال سقوط طرح مجلس الشيوخ، ما يعني انفتاحه على البحث في عدد الدوائر ورفعها الى معدل قد يرضي جميع الاطراف. واكدت ان اشارات وصلت من الضاحية وعين التينة تفيد بالاستعداد للنقاش الجدي في الدوائر.