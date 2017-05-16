“موارنة من أجل لبنان”: التأخير في قانون الانتخاب سياسي وليس تقنياً

عقد تجمّع موارنة من اجل لبنان اجتماعا، في مكتب المحامي بول يوسف كنعان، وتداول بالاوضاع الراهنة، واصدر عقب الاجتماع البيان التالي:

١- يؤكد التجمّع ان الفرصة لا تزال سانحة حتى ما قبل ايام من انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي، لاقرار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل ويحترم الميثاق والدستور، ويسمح للناخب باختيار الافضل ومحاسبته لاحقاً.

ويرى التجمّع ان التأخير الحاصل على هذا الصعيد سياسي وليس تقنيا، لانه ومتى توافرت الارادة لدى الكتل والقوى، يقر القانون في اليوم التالي. من هنا وجب تغليب المصلحة الوطنية والاصغاء الى صوت الشعب المطالب بالعودة الى صناديق الاقتراع، لتتجدد الحياة الديموقراطية، بعد تمديدين منعا اللبنانيين من ابداء رأيهم.

٢- يدعو التجمّع الجميع الى التحلّي بروح المسؤولية والوعي، والابتعاد عن كل لغة تشنّج في التخاطب السياسي، لان من مثل هذه الامور، ان تعقّد المساعي المبذولة على اكثر من صعيد، للانتقال بالواقع اللبناني من حال الخلل، المؤسساتي والتمثيلي والاقتصادي والاجتماعي، الى مرحلة افضل، لاسيما ان اللبنانيين يعوّلون على النيات الحسنة لدى الجميع بفتح صفحة من التعاون لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

٣- توقّف التجمّع عند العمليات الامنية التي يقوم بها الجيش والاجهزة الامنية، معتبرا انها مصدر ثقة وطمأنينة للبنان واستقراره، وهي تأتي بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومتابعته واصرار قائد الجيش العماد جوزف عون مع القادة الامنيين على استئصال الارهاب، وتأمين ديمومة الاستقرار.

٤- ابواب الموسم السياحي، ينوّه التجمّع بالتعاون القائم في ما بين القطاعين الخاص والعام، ويدعو الحكومة الى ايلاء موسم الاصطياف الاهتمام اللازم، لاسيما ان كل المؤشرات تقول بأن صيف ٢٠١٧ سيكون من الافضل في السنوات الماضية.

٥- يهنئ التجمّع الكنيسة المارونية على تعيين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي محامياً روتالياً من قبل البابا فرنسيس، وهو ما يؤكد مرة جديدة اهتمام كنيسة روما بمسيحيي لبنان والشرق الاوسط، وبدورهم وحضورهم وقدرتهم على العطاء.