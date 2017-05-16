أكاذيب عن إزالة صورة الرئيس شمعون.. بلدية دير القمر: حملة منظّمة من الدسّ والجهة معروفة

ردّت بلدية دير القمر بشخص رئيسها السفير ملحم مستو على حملة الأضاليل والأكاذيب الخبيثة التي يتعرض لها المجلس البلدي، من قبل جهة معروفة ، بهدف إثارة النعرات والتفرقة بين أبناء البلدة. وأعلن مستو في بيان عن أن البلدية تحتفظ بكامل حقوقها في الإدعاء على المحرّض ومقاضاة كل من تشوّل له نفسه القيام ببث الإشاعات والأخبار الكاذبة وإثارة القلائل والفتن وبث روح الشقاق والتفرقة بين أهلنا…

وفي ما يلي نص البيان:

ان مجلس بلدية دير القمر ممثلا برئيسه السفير ملحم مستو ، يهمه ان يُطلع الرأي العام الديراني على الحقائق الآتية:

1 – منذ تولّي المجلس البلدي الحالي ولايته ، وهو يتعرّض من قبل جهة معروفة في البلدة لحملة منظّمة من التحريض والتخريب والدسّ وإثارة النعرات والتفرقة، بهدف تعطيل مصالح الأهلين ووقف مسيرة الإنماء وتفشيل عمل المجلس البلدي، من أجل تحقيق مصالح خاصة وضيّقة، ولو على حساب حقوق ومصلحة وطموحات أهالي دير القمر .

2 – وكحلقة من سلسلة حملات التحريض المذكورة ، إستغل أحدهم قيام بلدية دير القمر برفع صور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على جدران قاعات المجلس البلدي كما تفرضه القوانين والأصول المرعية الإجراء ، بحيث طالعنا الشخص المذكور صباح هذا اليوم على صفحة التواصل الإجتماعي خاصته، بكلام خبيث مضلّل وكاذب، مفاده بأن بلدية دير القمر قد عمدت الى إزالة صورة فخامة الرئيس كميل نمر شمعون من إحدى قاعات مبنى البلدية، الأمر العاري عن الصحة والملفق ، وكل ذلك لتأليب البعض على المجلس البلدي بهدف توتير الأجواء والتشجيع على الحقد بين أهالي البلدة الواحدة.

3 – إن أهالي بلدة دير القمر ممثلين بالمجلس البلدي المنتخب ، واذ يحتفظون بكامل حقهم بمقاضاة كل من تسوّل له نفسه القيام ببث الإشاعات والأخبار الكاذبة وإثارة القلائل والفتن وبث روح الشقاق والتفرقة بين أهلنا، فانه يهمنا في الوقت نفسه لفت نظر الرأي العام الديراني الى وجوب التنبه لمثل تلك الأخبار المضللة والتصرفات المغرضة والتصدي لها، حفاظآ على تراث بلدتنا وعلى العلاقات المتينة القائمة بين أهلنا في دير القمر وعلى سمعتنا في جوارنا ومحيطنا .

مع شكرنا وتحياتنا المخلصة

رئيس البلدية

السفير ملحم مستو