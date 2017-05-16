تقدم لـ”النسبية” مع دوائر متوسطة في رحلة البحث عن قانون الإنتخاب

إنتهت مهلة 15 أيار التي حددت للوصول إلى قانون الإنتخاب العتيد، أمس، من دون أن ينتهي الجهد للتفاهم، فأبواب النقاشات الجدية حول هذا القانون مشرعة على مصاريعها، ومن محطاتها، لقاء مساء أمس الأول بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ونائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ووزير المالية علي حسن خليل ، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري .

وخصص الإجتماع لعرض آخر المستجدات الإنتخابية، وتطرق المجتمعون فيه إلى ما جرى التوصل إليه من أفكار حول إقتراح قانون الرئيس بري .

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “البحث تركز على 13 دائرة نسبية كحل وسط يرضي بري! الثابت على 10 و”القوات” التي تطالب بالـ 15″.