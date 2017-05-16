خوري ممثلاً الحريري: لوضع استراتيجية وطنية تنفذ سياسات وخطط قطاع البناء

لفت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى أن قطاع البناء من القطاعات الرائدة والقيادية في الاقتصاد اللبناني حيث يساهم في أكثر من 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يعاني ركوداً نتيجة الضغوطات الداخلية والإقليمية.

كلام خوري جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في افتتاح الدورة 22 من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء وحماية البيئة “بروجكت ليبانون 2017″، حيث شدد على ضرورة الاستفادة من الأجواء الايجابية السائدة في البلاد والسعي إلى وضع استراتيجية وطنية يكون من شأنها وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع وتوفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير قطاع البناء والمشاريع العقارية والمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاية أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف منوط بكافة الجهات ذات العلاقة في قطاع العقارات والبناء في لبنان من جهات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص عبر تضافر كافة الجهود وترجمة أهداف الاستراتيجية.

وأكد أن “تعزيز قيام شركات ناشئة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو من أولويات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة نظراً لأهميته في تعزيز الابتكار والاستفادة من القدرات اللبنانية وبناء المستقبل”.