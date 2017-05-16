تخفيض دوامات العمل في المؤسسات والإدارات العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية بتعديل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك على الوجه التالي بحيث يكون كالاتي:

1- من الساعـة التاسعـة صباحـاً حتى الثالثـة عشرة ظهـراً، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

2- يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقاً للدوام العادي وللجهات صاحبة الصلاحية تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.