الحريري استقبل سفير النمسا ووفداً تجارياً باكستانياً ورئيس نقابة تجار الخضار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر الثلثاء في “بيت الوسط” سفير النمسا في لبنان ماريا ويبرا الذي قال على الأثر: “إن اللقاء كان مهماً للغاية، حيث استمعت إلى رؤية الرئيس الحريري للوضع في لبنان والمنطقة، كما ناقشنا العلاقات الثنائية بين البلدين والتي هي في الأساس ممتازة”.

وفد تجاري باكستاني

كذلك استقبل الحريري وفداً تجارياً باكستانياً موسعاً في حضور سفير باكستان في لبنان أفتاب خوخير الذي قال بعد اللقاء: “الهدف من زيارة الوفد الباكستاني إلى لبنان هو التسويق للعلاقات التجارية بين لبنان وباكستان. فالبلدان تربطهما أعلى درجات الصداقة، لكن الروابط التجارية هي في مستوى متدنٍّ ولا بد من تطويرها”.

وأضاف: “نحن ممتنون للرئيس الحريري لما خصصه من وقت لاستقبالنا، وهو ما يعدّ تشجيعاً من قبل القيادة السياسية للقطاع الخاص لكي يلعب دوره في تحسين العلاقات التجارية بين بلدينا”.

وتابع: “يضم هذا الوفد ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة في باكستان بالإضافة إلى 25 رجل أعمال يمثلون قطاعات النسيج والصناعات الدوائية والجراحية والجلديات والصناعات الرياضية وصناعات الفواكه والخضار والمفروشات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من المجالات الأخرى”.

وختم قائلاً: “إن هدفنا ليس فقط توطيد العلاقات التجارية مع لبنان، ولكن أيضاً أن نستفيد من القوة الاقتصادية لرجال الأعمال اللبنانيين في أفريقيا وأميركا اللاتينية ودول الخليج وغيرها لكي يكونوا وسطاء لنا للتجارة مع هذه الدول”.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد عدداً من الهدايا التذكرية للحريري، من المصنوعات الباكستانية، عربون محبة وتقدير.

نقابة تجار الخضار

وكان الحريري قد استقبل مساء الإثنين في “بيت الوسط” رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق سهيل المعبي وعرض معه لأوضاع النقابة ومطالبها.