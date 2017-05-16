الحريري أولم على شرف فارس واستقبل وفداً من اتحاد لعبة “ترياتلون”

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء في “بيت الوسط” نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس يرافقه نجلاه نجاد وفارس وعرض معهم الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات الإقليمية.

ثم أقام الحريري مأدبة عشاء على شرف فارس ونجليه في حضور رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزراء: نهاد المشنوق، معين المرعبي ومحمد كبارة والنواب: أحمد فتفت، هادي حبيش وسمير الجسر وناشر مجلة “الأديب” الدكتور مصطفى جنيد، جرى خلاها استكمال مواضيع البحث.

اتحاد ترياتلون

وكان الحريري قد استقبل وفداً من اتحاد لعبة “ترياتلون” برئاسة داني خراط وحضور منسق الرياضة في تيار “المستقبل” حسام زبيبو.

وقد عرض الوفد أمام الحريري للنشاطات التي قام بها وخططه المستقبلية لتطوير هذه اللعبة في لبنان. من جهته، أكد الحريري استعداده لدعم الاتحاد في مساعيه.