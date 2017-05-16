جعجع يلتقي رؤساء رابطة مخاتير كسروان – الفتوح والمتن والبترون

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب وفداً ضمّ رئيس رابطة مخاتير كسروان – الفتوح جو ناضر، رئيس رابطة مخاتير المتن سعيد متري، ورئيس رابطة مخاتير البترون جوزيف أبي فاضل، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب إدي أبي اللمع، مرشح “القوات” في البترون د. فادي سعد، مرشح “القوات” في كسروان – الفتوح شوقي الدكاش ومنسق الحزب في كسروان – الفتوح د. جوزف خليل.

وطلب الوفد من جعجع حلَّ مشكلة مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، نظراً لأهمية هذا الأمر للمختارين كونه يساهم في تغطية فارق الاستشفاء والادوية. ولفت الوفد الى أن هناك اموالاً مجمّدة في رصيد الصندوق تحتاج لمجلس ادارة لتحديد وجهة صرفها.

بدوره رحّب جعجع بالمخاتير منوهاً بعملهم وجهودهم في خدمة المواطنين، وأعرب عن استعداده لمتابعة كل الملفات التي تخص المختارين مع وزارة الداخلية، ومن ضمنها موضوع تعيين مجلس ادارة جديد للصندوق التعاوني للمختارين.