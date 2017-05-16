أسرار الصحف ليوم الثلثاء 16 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

يشكو أكثر من نائب من انحياز محافظين وقائمقامين لخصومهم بحيث يعرّضون نتائج الانتخابات للطعن.

تردّد أن زيارة سرّية قام بها رئيس حزب بارز إلى قصر بعبدا تمّ قبلها إيضاح مواقف ملتبسة من مواضيع أساسيّة.

نقل عن سفير أجنبي أن بقاء بشار الأسد أو رحيله بات تفصيلاً غير أساسي أمام التبدّلات الحاصلة.

اتّصل مرجع حكومي بوزير بيروتي معاتباً إيّاه على موقفه من ملف الكهرباء واستقدام البواخر لتوليد الطاقة.

لوحظ أن أيّاً من نواب اللقاء الديموقراطي لم يحضر الى قصر بعبدا للمشاركة في توقيع كتاب رئيس الجمهورية.

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يقال – المستقبل

إنّ زوّاراً للعاصمة الإيرانية لمسوا مناخاً جديداً حول موقع قاسم سليماني في النظام وحدود دوره في المعادلة الداخلية على وقع حملات مفادها أن «سليماني قوي في سوريا والعراق وليس في إيران».

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أسرار الجمهورية

عمّم أحد الأحزاب على أفراده ومسؤوليه عدم تناولِ إسم شخصية سياسية لا سلباً ولا إيجاباً.

سُئل سياسي بارز عن مآل الأمور في الملف الانتخابي، فقال: «أعتقد أننا ذاهبون إلى الأسوأ».

نقلَ سفير دولة أوروبية رسالة إلى مرجع كبير تمنّى عليه اتّخاذ مواقف علنيّة من بعض القضايا الأمنيّة المطروحة.

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