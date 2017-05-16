مجلس الأمن الدولي يدين بالإجماع تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

دان مجلس الأمن الدولي بحزم إقدام كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ الأحد الفائت، متعهّداً فرض عقوبات ضد “سلوك” بيونغ يانغ “المزعزع للإستقرار بدرجة كبيرة”.

وفي بيان دعمه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، وبمن فيهم الصين حليفة بيونغ يانغ ، طلب المجلس من كوريا الشمالية ان تُظهر “بشكل فوري إلتزاما حقيقيا بنزع السلاح النووي ، من خلال إتخاذها إجراءات واضحة”، وذلك غداة إطلاق صاروخ بالستي وصفه النظام الشيوعي الكوري الشمالي بأنه “قادر على حمل رأس نووي ثقيل”.