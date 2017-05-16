مجلس الشيوخ سقط راهنا وأرجئ إلى ما بعد قانون الإنتخاب

أكّد مصدر نيابي مطّلع على مسار الإتصالات بشأن قانون الإنتخاب ، أن أبرز ضحايا هذا التوافق الرئاسي الثلاثي على إخراج سيناريو الوقت الضائع إذا صحّ التعبير! هو طرح مجلس الشيوخ ، الذي يبدو أن شبه إتفاق تمّ على إرجاء البحث بإنشائه إلى ما بعد الإتفاق على قانون الإنتخاب .

وأشار المصدر لصحيفة “النهار الكويتية، إلى أن مجلس الشيوخ سقط راهنا، لا سيما بعد رفض وزير الخارجية جبران باسيل الموافقة على إقتراح أن تكون رئاسته مداورةً بين المسيحيين والدروز، مقابل تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بثوابته التطمينية لحليفه وليد جنبلاط ، مؤكّداً أن ارجاء البحث بمجلس الشيوخ لا يعني بالضرورة تراجع حظوظ النسبية التي يصحّ القول أنها أهم ما تم التوافق عليه، إلا أن إعلان هذا التوافق يبقى رهن الإتصالات والمشاورات التي يتركّز البحث الجدي فيها أخيرا حول بعض التفاصيل المهمّة وذات التأثير الهام في مفهوم العملية الإنتخابية أكان وطنياً أم طائفياً وفي الإطار العام للقانون بين قانون تقسيمي وآخر وطني يؤمن التنوّع المطلوب من ضمن المناصفة.