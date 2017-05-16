بسبب أفضلية مرور… جلال أطلق النار على فادي في بخعون



ما زال السلاح المتفلت في لبنان والذي يستعمل عند أصغر اشكال يرعب المواطنين، وما زالت عمليات اطلاق النار بسبب افضلية المرور تحظى بنسبة كبيرة من اسباب اطلاق النار.

فقد وقع إشكال فردي في منطقة بخعون ليلاً على خلفية افضلية مرور تطور الى اطلاق نار.

وقد اقدم المدعو “جلال ب.” على اطلاق النار باتجاه “فادي ع.” من دون ان يتمكن من اصابته، حيث طوق الجيش المكان ويعمل على ملاحقة المعتدين.