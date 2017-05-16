سوريا: الاتهامات الاميركية حول ما يسمى محرقة سجن صيدنايا عارية من الصحة

نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية صحة ادعاءات الادارة الاميركية حول ما سمته محرقة سجن صيدنايا.

وقال مسؤول في الوزارة في تصريح اليوم: “ان اتهامات الادارة الاميركية للحكومة السورية بما سمته محرقة فى سجن صيدنايا اضافة الى الاسطوانة 17 القديمة حول استخدام البراميل المتفجرة والسلاح الكيميائى عارية من الصحة جملة وتفصيلا.

واضاف: “ان الحكومة السورية اذ تؤكد ان هذه الادعاءات عارية من الصحة جملة وتفصيلا وما هي الا من نسج خيال هذه الادارة وعملائها، فانها لا تستغرب مثل هذه التصريحات التى اعتادت على اطلاقها قبيل أي جولة سياسية سواء فى جنيف او استانا بحيث باتت مكشوفة الاهداف والنيات بشكلها ومضمونها وتوقيتها”.