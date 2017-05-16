تبلّغنا موافقته على رئاسة مسيحي لـ”مجلس الشيوخ”.. مصادر “التيار”: بري أسقط إقتراحه بنفسه

إتهمت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”فركشة” مجلس الشيوخ ، “أولاً بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانياً برفضه رئاسة مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلّغنا منه موافقة صريحة على ذلك، وثالثاً بإصراره على المحافظة على المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين من دون مراعاة الحصص المذهبية”.

وتساءلت مصادر “التيار”، وفق صحيفة “الأخبار”: “كيف يمكن تطبيق ذلك فعلياً في ظل الإحتقان السني ـــ الشيعي؟ وكيف يستقيم هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، لأن عدد القضاة السنّة يزيد على الشيعة بثلاثة؟”.

أضافت المصادر أن طرح مجلس الشيوخ “كان يمكن أن يشكّل مخرجاً من الأزمة، والجميع كان مستعداً للسير فيه بعد إدخال تعديلات، وكان موقف “التيار” متقدماً جداً في هذا الشأن”. وقالت: “نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى فيه حلاً. لكن الرئيس بري هو، فعلياً، من نسف مبادرته التي طرحها، تماماً كما طرح المختلط ثم تراجع عنه، وكما طرح التأهيلي ثم رفضه”.

وأكدت مصادر “التيار” لـ”الأخبار”، أنه “ما دمنا لم نتوصل إلى قانون، فإن اقتراح التأهيلي هو الوحيد الباقي. ولا يلغي هذا الطرح إلا قانون آخر يجري التوصل إليه”. وأضافت: “لا نزال بعيدين عن التوصل إلى اتفاق. المؤكد، في ظل رفض الجميع للتمديد والفراغ، أننا ذاهبون إلى قانون إنتخاب بات واضحاً أنه سيتضمن النسبية. ولكن ليس واضحاً بعد وفق أي دوائر وأي ضوابط”.