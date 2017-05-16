بالصور: صيد ثمين لقوى الأمن في شكا والمنية الجديد… وكتاب مقدّس بـ100 ألف دولار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “نتيجةً للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت بتاريخ 14/5/2017 من توقيف أحد تجّار المخدرات في محلة اوتوستراد المنية الجديد، وذلك بعد محاولته الفرار على متن سيارته، فأضطر عناصر القوة إلى إطلاق النار ترهيباً، وتمكنوا من توقيفه، من دون أن يُصاب بأذى، ويدعى: ن. أ. (مواليد عام 1987، لبناني).

ضُبط بحوزته /1230/ حبة مخدرة من نوع “كبتاغون” والسيارة المستخدمة نوع ب. أم لون كحلي من دون لوحات.

أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

بالتاريخ ذاته، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف شخصين في محلة شكا يقومان بتهريب وبيع آثار دينية من سوريا إلى لبنان، وضبطت بحوزتهما كتاب مقدس قديم مقلّد وقطعة معدنية لعملة أثرية مجهولة، كانا يحاولان بيعهما بمبلغ مائة الف دولار أميركي وهما: م. ش. (مواليد عام 1995 ، سوري) وق. م. (مواليد عام 1986، لبناني).

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تحذّر المواطنين الكرام من الوقوع ضحية هؤلاء الأشخاص الذين يمتهنون الاحتيال، ويبيعون للآخرين أشياء غالباً ما تكون مقلّدة أومزيّفة.