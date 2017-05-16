ترامب وإردوغان: اتفقنا على خطوات مشتركة في سوريا والعراق

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في سوريا و العراق.

وأضاف أردوغان في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البيت الأبيض مع ترمب في مستهل أول زيارة له لأميركا منذ تولي ترمب الرئاسة، أنه لن يكون هناك مستقبل للمنظمات الإرهابية في المنطقة العربية.

وأشار أردوغان إلى أنه يعمل على تطوير العلاقات بين واشنطن وأنقرة، فيما قال ترمب إنهم يسعون لإنعاش العلاقات التجارية بين واشنطن وأنقرة، مضيفا أنهم يدعمون تركيا في حربها ضد داعش وحزب العمال الكردستاني.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد وصل إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وغرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه في “تويتر”: ستكون لدي محادثات طويلة وشاقة مع أردوغان.

ومن المفترض أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الثلثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول اجتماع مباشر بين الاثنين منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان قوات سوريا الديمقراطية تلقيها الأسلحة الثقيلة من واشنطن، وهو ما أثار حفيظة تركيا. ومن المتوقع أن يتناول الجانبان خلال اجتماعهما اليوم الحرب السورية وأزمة اللاجئين ومحاربة تنظيم “داعش”.

وكان الرئيس التركي قد وصل في وقت سابق إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس #ماتيس، قد أعرب، الخميس، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستتمكن من تجاوز خلافها مع تركيا حول تسليح المقاتلين الأكراد السوريين.

وقال ماتيس على متن طائرة عسكرية إثر لقائه رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في لندن: “لا أشك في أن تركيا والولايات المتحدة ستجدان حلاً، إذا كرستا كل الاهتمام الضروري لأمن تركيا وأمن حلف شمال الأطلسي والحملة المستمرة ضد تنظيم داعش”.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً في سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه “إرهابياً”، في حين ترى الولايات المتحدة أن تسليح المقاتلين الأكراد هو السبيل الوحيد لطرد “داعش” من الرقة، معقلهم الأكبر في سوريا.