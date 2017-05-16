القبض على عسكريين كانوا مكلفين بخطف إردوغان!

ألقت قوات الأمن التركية الثلثاء، القبض على ثلاثة عناصر من القوات الخاصة، ممن شاركوا بفعالية في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن عملية القبض جرت في ولاية أدرنة في غرب تركيا أثناء محاولة العناصر الثلاثة الهرب إلى خارج البلاد، موضحة أن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن فريق عسكري، كلف باحتجاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة الانقلاب، واتخاذه رهينة في “قصر خُبر” بمدينة اسطنبول.

وأشارت المعلومات إلى أن التحقيقات جارية مع العناصر الثلاثة في مديرية أمن أدرنة.

هذا وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة اسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة من العسكريين حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وتتهم الحكومة التركية منظمة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء هذا المخطط.