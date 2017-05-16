يلديريم يدعو ألمانيا الى الاختيار بين انقرة والانقلابيين

دعا رئيس وزراء تركيا بن علي يلديريم ألمانيا الى أن “تختار بين صداقتها مع أنقرة أو الانقلابيين المزعومين بعد منح برلين بعض العسكريين الأتراك المتهمين بأنهم على صلة بالانقلاب الفاشل صيف 2016، اللجوء السياسي.

وقال يلديريم في خطاب بثه التلفزيون: “على المانيا أن تقرر في شأن أمر واحد: إذا أرادت تحسين علاقاتها مع تركيا فعليها أن تلتفت نحو الجمهورية التركية” وليس مؤيدي الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.