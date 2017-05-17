5 سيارات مفخخة في الموصل والقوات العراقية قريبة من حسم المعركة

شن مقاتلو “داعش” صباح الأربعاء هجوما بخمس سيارات مفخخة على القوات العراقية في حي الرفاعي في الموصل.

وفي سياق متصل، تؤكد القوات العراقية أن معركة غرب الموصل شارفت على النهاية، بعد سيطرتها على 90% منها. وبات معظم مقاتلي “داعش” يتحصنون في الأزقة الضيقة في المدينة القديمة، التي تمثل التحدي الأخير أمام القوات العراقية.

وستشكل الأحياء حول المدينة القديمة التاريخية بشوارعها الضيقة والمباني المتلاصقة عائقاً أمام تقدم الآليات والمدرعات العسكرية، الأمر الذي يحتم على القوات العراقية خوض حرب شوارع والتقدم سيرا على الأقدام.

وفي مقابلة مع قناة “الحدث”، قال المتحدث باسم القوات العراقية العميد يحيى الزبيدي إنه يتوقع “انهيارا كاملا لـ”داعش” في الأيام القادمة”، مضيفاً: “سنعلن قريبا السيطرة الكاملة على الموصل وسنعتمد تكتيكا جديدا في الأيام القادمة”.